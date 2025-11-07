La Giunta del Comune di Molinara, guidata dal Sindaco Giuseppe Addabbo, ha approvato il progetto esecutivo per il potenziamento ed adeguamento della rete fognaria esistente e degli impianti di depurazione nel territorio comunale.

Infatti, l’amministrazione ha previsto la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità, vivibilità, sicurezza del territorio ed interventi di miglioramento igienico sanitari ed ambientali.

