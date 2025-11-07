Sono cominciati ieri i lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del viadotto “Ligustino” lungo la Strada provinciale n.100(ex ss 625). Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha precisato che l’intervento comporta una spesa di 800mila euro e costituisce un primo lotto di un progetto di intervento più ampio sul medesimo manufatto. I lavori, affidati alla ditta Società Formichella s.r.l. di Dugenta, a seguito di gara d’appalto curata dalla società regionale per la viabilità Acamir, consistono in: rimozione del calcestruzzo ammalorato, presente sulle pile e sull’ intradosso dei pulvini; trattamento protettivo dei ferri di armatura delle pile e dei pulvini; ripristino corticale delle pile e dei pulvini; rasatura; regimazione delle acque di scolo provenienti dalla piattaforma stradale.

