Probabilmente, Giuseppe Conte immaginava che il suo intervento di oggi a Pietrelcina (ore 15 presso il Palavetro) fosse una delle tante tappe del suo tour elettorale in Campania: un saluto, parole motivatrici verso gli attivisti pentastellati e via di corsa per l’appuntamento successivo.

Non sarà così, poiché il Gruppo Territoriale di Montesarchio-Valle caudina lo investirà delle problematiche che investono il Movimento nel Sannio.

Criticità politiche determinate dalla coordinatrice provinciale Sabrina Ricciardi, già sfiduciata dall’80% degli attivisti, sfiducia condivisa anche dalla ex senatrice Danila De Lucia.

