Poteva essere una tragedia ma per un caso fortuito il bilancio è stato meno grave di quanto inizialmente temuto.
Scontro ieri pomeriggio tra una Lancia Y e una Peugeot 206, in un tratto dell’Appia a Piano Cappelle.
La Lancia ha finito la corsa a margine della carreggiata della Statale tra Benevento e San Giorgio, mentre la Peugeot si è ribaltata in un terreno coltivato, tra complessi edilizi.
Ferito in modo non grave un giovane a bordo dell’auto ribaltata nei campi.
