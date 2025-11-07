Poteva essere una tragedia ma per un caso fortuito il bilancio è stato meno grave di quanto inizialmente temuto.

Scontro ieri pomeriggio tra una Lancia Y e una Peugeot 206, in un tratto dell’Appia a Piano Cappelle.

La Lancia ha finito la corsa a margine della carreggiata della Statale tra Benevento e San Giorgio, mentre la Peugeot si è ribaltata in un terreno coltivato, tra complessi edilizi.

Ferito in modo non grave un giovane a bordo dell’auto ribaltata nei campi.

