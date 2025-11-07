“Il paziente è fuori dallo stato di coma; respira autonomamente in maniera stabile ed interagisce in maniera congrua con l’ambiente esterno. Ha raggiunto una completa stabilità emodinamica.

Proseguono i miglioramenti dal punto di vista motorio e cognitivo e ci stiamo preparando ad una seconda fase di cura da realizzarsi presso altra struttura riabilitativa idonea. Il proficuo lavoro di equipe ha consentito il raggiungimento di risultati nel medio termine al di là delle più rosee aspettative. Il livello di adeguatezza tecnologica dell’azienda e professionale di tutto il personale medico e non coinvolto nel percorso di cura ha consentito di gestire in maniera eccellente l’assistenza in un caso ad elevata complessità. La prognosi resta riservata fino al momento del trasferimento”. E’ il contenuto del bollettino a firma del Direttore generale dell’Azienda San Pio di Benevento, Maria Morgante, e del Direttore della Uoc di Neurorianimazione, Vincenzo Boniello, relativamente alla situazione di Gaetano, il giovane di 17 anni che, ormai un mese addietro, era stato violentemente aggredito con pugni, calci e bastonate al corpo e al capo all’esterno di un’attività di ritrovo di Montesarchio.

