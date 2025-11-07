La staffetta è pronta, ma stavolta le gerarchie potrebbero essere ribaltate rispetto all’ultima partita. Se per la sfida con il Sorrento, Gaetano Auteri ha scelto Guglielmo Mignani come sostituto di Francesco Salvemini, dando poi spazio a gara in corso a Marco Tumminello, per la trasferta di Foggia le cose potrebbero andare diversamente. La staffetta per sostituire il capocannoniere del campionato avrà gli stessi protagonisti, ma stavolta a scendere in campo dal primo minuto potrebbe essere il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Roma.

