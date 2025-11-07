Continua a ritmi serrati l’azione dei vertici aziendali sulla criticità del servizio 118. La carenza di medici e la gestione delle prestazioni aggiuntive restano al centro dei numerosi confronti in corso all’interno dell’Asl.

Come già annunciato, la direttrice generale della Asl di Benevento, Tiziana Spinosa, ha inserito il rafforzamento dell’emergenza territoriale tra le priorità della propria agenda, portando con determinazione il tema sia al tavolo della delegazione trattante, dove siedono sindacati e rappresentanti dell’azienda, sia all’Ordine dei Medici, segnando un approccio improntato alla condivisione e alla trasparenza con l’obiettivo di tutelare e rafforzare il servizio di emergenza territoriale. Un ulteriore passo significativo è stato compiuto con la convocazione, lo scorso 5 novembre presso la sede di via Oderisio, di tutti i medici del 118, incontro al quale ha preso parte anche la Direttrice Sanitaria, Maria Rosaria Troisi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia