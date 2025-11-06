Realizzare una strada extraurbana a scorrimento veloce che sia buona a collegare il territorio della Valle Caudina con l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Il tutto “con l’inserimento di opere d’arte di notevole rilevanza strutturale, condividendo tutte quelle azioni e quelle risorse che costituiscono “il volano” su cui fondare lo sviluppo dei relativi territori in un’idea comune e condivisa”. È questo l’oggetto di protocollo d’intesa che è stato sottoscritto dai Comuni di Montesarchio, soggetto capofila, Cervinara, Avella, Roccarainola e Rotondi.

