Alle 5 del mattino Castelvetere in Val Fortore si è svegliata con una piccola scossa di terremoto. L’evento tellurico, di magnitudo 2.1, si è verificato ad una profondità di 17 km e, per il momento, non sembra essere stato seguito da ulteriori scosse.

Non si sono registrati danni ma il Sindaco Gianfranco Mottola, in via preventiva ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 5 novembre 2025.

