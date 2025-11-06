Schede elettorali, effettuato il sorteggio: ecco come sarà l’ordine delle liste

Non ci fosse stata Campania Popolare, la mano di Renato Parente, delegato di Mastella per le operazioni di sorteggio effettuate ieri pomeriggio in tribunale, presso l’Ufficio Centrale Circoscrizionale composto dal presidente Flavio Cusani e dai componenti Serena Berruti e Aldo De Luca (con funzioni di segretaria Rosanna Grasso), si era rivelata “fatata”, pescando il primo posto sulla scheda elettorale, indubbiamente la posizione più ambita.

Se Noi di centro è stato “retrocesso” sul secondo gradino del podio, ciò è dovuto al precedente sorteggio, quello riguardante i candidati alla presidenza, che ha visto, appunto, primeggiare Giuliano Granato detto Giuliano, davanti a Roberto Fico, candidato governatore del centrosinistra, seguito da Carlo Arnese in pista per Forza del Popolo. Quindi, Stefano Bandecchi alla guida della lista Dimensione Bandecchi, dopodiché l’aspirante presidente della coalizione di centrodestra, il viceministro degli esteri Edmondo Cirielli. Chiude il sestetto di coloro che vorrebbero raccogliere l’eredità di Vincenzo De Luca il candidato di Per Nicola Campanile Presidente, appunto Nicola Campanile.

