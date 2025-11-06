Con 8 voti favorevoli e 3 contrari il consiglio comunale di Solopaca ha approvato, martedì 4 novembre, una nuova delibera di adesione alla costituenda Sannio Acque Srl, società mista pubblico/privato che si appresta a diventare il futuro gestore unico del servizio idrico integrato dell’intera provincia beneventana e che dovrebbe essere formata dai 78 Comuni sanniti nella misura del 55% delle quote, e da un socio privato detentore del restante 45%. Un progetto fortemente voluto dall’Ente Idrico Campano e dal suo organo provinciale, il Distretto Idrico Sannita, di cui il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione è coordinatore.

