San Giorgio del Sannio – Bandiera palestinese rimossa, «il Comune chiarisca»

Tutto è partito da alcuni post Facebook di Franco Cuomo, candidato sindaco alle ultime amministrative a San Giorgio del Sannio ed esponente di destra, o meglio ex Msi e discepolo di Almirante, come preferisce definirsi. Prima, il 30 ottobre, il messaggio indirizzato al sindaco Giuseppe Ricci: “E’ stata cosa buona e giusta aver esposto la bandiera palestinese come segno della nostra solidarietà. Adesso, però, rimetta al centro del nostro balcone quella italiana”. Cuomo parla dell’ex Comune di piazza IV Novembre, dove la bandiera palestinese è stata esposta in seguito all’approvazione in Consiglio di una mozione sollecitata dal Comitato a difesa della Costituzione del Medio Calore, nata per impegnare il Governo ad attivarsi per fermare la strage di civili a Gaza. Una proposta replicata, con diverse declinazioni, in tantissimi Comuni italiani. Il via libera alla mozione ha condotto, tra le altre cose, al posizionamento della bandiera palestinese all’esterno del Municipio, accanto a quella italiana, e sul balcone del vecchio Comune.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia