Rogo doloso in un appartamento al rione Libertà, evacuata famiglia

Fiamme nella notte tra martedì e mercoledì visibili in strada in via Bonazzi, nel rione Libertà, allarmando i residenti nel comprensorio, con lingue di fuoco da un balcone del primo piano di un condominio. Rogo divampato in un appartamento vuoto, non occupato al momento dell’incendio. Distrutti dal calore del fuoco mobili e oggetti nell’appartamento, danni possibili e da verificare alla struttura, con sgombero prudenziale dell’appartamento collocato al di sopra di quello in cui si è innescato o è stato innescato il rogo, per opportune verifiche sulla statica.

