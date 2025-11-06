E’ stato inaugurato ieri mattina il cantiere per la realizzazione del nuovo terminal bus in zona stazione, appalto aggiudicato in favore dell’Associazione Temporanea di Impresa Edil Moaf s.r.l./Luminosa Energia Distribuzione per un importo contrattuale di 1,8 milioni.
L’area di progetto ha un’estensione di 8.758 metri quadri e si colloca a ridosso della stazione ferroviaria centrale di Benevento (delimitata da Via Compagna, Piazza Colonna ed edifici di servizio).
