A Calvi comincia a farsi più serrato il confronto politico interno al Consiglio comunale.
Dopo le risposta a distanza del consigliere Vincenzo Argenio all’ex di maggioranza Prisco Licciardi, centrato sulle motivazioni della remissione delle deleghe del già presidente dell’assise, arrivano sul tavolo nuovi argomenti di contesa. Scintille tutte interne al campo della minoranza, che contribuiscono ad approfondire solchi già ampiamente tracciati, in chiave elezioni 2026.
