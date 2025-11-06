Se il Foggia è piombato nel caos, il Benevento prova a isolarsi dalle polemiche nate dopo la beffa nel derby con il Sorrento e a preparare in un clima di grande serenità il match di domenica sera allo ‘Zaccheria’. Sfida da non sbagliare se la Strega vuole respingere i venti di crisi che si affacciano minacciosi all’orizzonte. Lo sa bene Gaetano Auteri che con ogni probabilità pure per il match contro i rossoneri dovrà fare a meno del suo miglior azionista in termini di gol, vale a dire Francesco Salvemini.
