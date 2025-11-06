Chi si rivede. Pier Luigi Simonetti torna ad annusare l’odore di campo e di normalità dopo mesi complicati: l’ex Ancona è finalmente tornato a lavorare in gruppo e sembra ormai pronto a lasciarsi alle spalle tutte le difficoltà accumulate in questo drammatico inizio di stagione. Un vero e proprio calvario quello vissuto dal centrocampista classe 2001 che in campionato non è ancora riuscito a guadagnarsi la sua prima convocazione, complice il doppio infortunio che ha rallentato il suo rientro in campo.

