Maria Moreno si è insediata nell’incarico di rettrice dell’Università degli studi del Sannio. Un esordio durante il quale ha indicato una rotta precisa. «Assumere oggi la guida della nostra Università è per me un onore e una responsabilità che accolgo con emozione e consapevolezza – ha esordito -. Non è soltanto un incarico istituzionale, ma un nuovo capitolo della mia vita che affronto con dedizione, nella convinzione del valore di questo servizio e del privilegio di contribuire al futuro della nostra comunità accademica. La visione e la dedizione del professor Canfora hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità».

