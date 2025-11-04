“Una vittoria di tutti i cittadini della Valle Telesina e di tutta la provincia di Benevento”.

Così il parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, commenta la sentenza n. 7096 del 3 novembre 2025 con cui il Tar Campania ha accolto – seppur parzialmente – il ricorso promosso dal Comune di Puglianello di cui è sindaco, contro la Regione Campania e contro l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale ‘San Pio’, per il ripristino dei livelli minimi di assistenza presso l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia