Una notte tra i ricordi, a fare i conti col passato e con delle istantanee incancellabili insieme ai suoi compagni di viaggio più cari. Lorenzo Del Pinto è tornato al “Vigorito”. L’ha fatto da spettatore domenica sera, nel derby pareggiato contro il Sorrento. Una partita che ha messo in luce ancora una volta le qualità della Strega, chiusa però da un finale amaro: “Ho visto un ottimo primo tempo – racconta Del Pinto a Il Sannio Quotidiano – in casa sono loro la squadra da battere, una Strega forte che imposta il suo gioco sin dai primi minuti. Se non chiudi la partita però può capitare di andare in difficoltà contro squadre come il Sorrento che devono salvarsi”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia