Lì in cima la situazione non è cambiata. Distanze inalterate tra le prime della classe, ma lo schiaffo in faccia che la Strega ha preso in pieno volto a tempo quasi scaduto rischia di lasciare il segno e di dare ulteriore sostanza ai timori emersi dopo le sconfitte esterne della truppa giallorossa. Perché anche contro il Sorrento, il Benevento è ricaduto in quegli errori che già in diverse circostanze hanno fatto perdere a Maita e compagni punti che avrebbero meritato di portare a casa per quanto fatto vedere in campo.

