Cusano Mutri – Puc, la minoranza sollecita il sindaco

Nuovo affondo del gruppo consiliare ‘Nuova Cusano’ sul tema del Piano urbanistico comunale, ancora in attesa di approvazione definitiva dopo oltre sei anni dalla sua adozione.

I consiglieri Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo hanno protocollato un sollecito di risposta all’interrogazione n. 29 del 9 settembre 2025, chiedendo chiarimenti al sindaco e all’amministrazione comunale sullo stato dell’iter.

