Cusano Mutri – Puc, la minoranza sollecita il sindaco

199

Nuovo affondo del gruppo consiliare ‘Nuova Cusano’ sul tema del Piano urbanistico comunale, ancora in attesa di approvazione definitiva dopo oltre sei anni dalla sua adozione.
I consiglieri Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo hanno protocollato un sollecito di risposta all’interrogazione n. 29 del 9 settembre 2025, chiedendo chiarimenti al sindaco e all’amministrazione comunale sullo stato dell’iter.

