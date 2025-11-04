Avanza la procedura, impulsata dalla Provincia di Benevento, per la realizzazione dei lavori di completamento funzionale della Fondovalle Isclero in direzione Valle Caudina.
Si tratta del quarto lotto dell’opera, laddove la Rocca ha registrato l’estensione del subappalto per lo stralcio di completamento della variante tecnica dall’appaltatrice Costruzioni Lo Russo srl, in favore della Project Power srl per un importo di 650mila euro.
