C’è da scommettere: da oggi, il cellulare di Francesco Farese trillerà intensamente, molto più del solito. Lo contatteranno soprattutto i ludopatici, gli chiederanno previsioni, quote, consigli e pronostici su ogni tipo di giocata. Il consigliere comunale, lo rimarca egli stesso, si è rivelato facile profeta: a maggio, prima che si andasse in consiglio per individuare il presidente del collegio dei revisori del Comune, Farese così si espresse: “Troppo spesso il sindaco Mastella ha privato professionisti locali di opportunità, scegliendo figure provenienti da altre province. Speriamo che ciò non accada nuovamente. Soprattutto, speriamo che questa scelta non sia condizionata dalle imminenti elezioni regionali e dalla necessità di Mastella di reperire potenziali candidati e consensi in altre province come quella di Salerno. Sarebbe un’offesa innanzitutto ai tanti validi revisori che operano nella nostra provincia ma anche alla classe politica locale mastelliana”.

