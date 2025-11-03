“Dieci anni di gestione De Luca hanno impoverito il Sannio”. Il viceministro Cirielli e candidato alla presidenza della Regione ha incontrati i cittadini alle Fabbriche Riunite insieme ai candidati della lista “Cirielli Presidente” Nicola Boccalone e Lucia Rosella. Lista civica che ha una valenza anche politica, ma cerca di andare oltre, cerca di andare a recuperare energie e consensi che vanno anche al di là della competizione politica. Primo tema affrontato da Cirielli, l’autonomia differenziata, avviata dal centrosinistra con la riforma del titolo quinto della Costituzione. Ebbene, oggi quello stesso centrosinistra vorrebbe sostenere che noi saremmo la causa della disparità di condizione tra Nord e Sud. Ma se questa riforma non è ancora vigente come è possibile? Inoltre, l’autonomia differenziata prevede che non si può dare una delega in più alla regione se prima non ci sono i soldi per realizzare i livelli essenziali delle prestazioni, trattasi di parecchi miliardi, per cui o non si farà mai questa riforma o, se si attuasse, sarebbe un’ottima cosa perché significherebbe aver destinato molti miliardi al Sud.

