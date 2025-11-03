L’errore in fase di disimpegno a risultato già in tasca, tra le ultime sofferenze del match. L’inserimento tra le maglie giallorosse di D’Ursi e il colpo che libera la festa del Sorrento. E che lascia l’amaro in bocca alla Strega: un pari che sa quasi di sconfitta quello del “Vigorito”, per l’evoluzione della partita e per l’escalation di situazioni osservate nella ripresa. Gli interventi al Football Video Support con il rischio, gigante, di Scognamillo oltre al rosso di Ceresoli, la chance sprecata da Tumminello e poi il buio in pieno recupero. “Fatta una bellissima partita ma dobbiamo cancellare gli ultimi tre minuti” è l’istantanea scattata da Jacopo Manconi, decisivo nel rompere il ghiaccio del match con un destro letale per Harrasser.

