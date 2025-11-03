Il Benevento si fa male da solo, perdendo due punti pesantissimi, in una giornata in cui le principali concorrenti hanno frenato. Prevale il rammarico, e non potrebbe essere altrimenti, nelle parole di Gaetano Auteri che recrimina per il risultato finale del derby con il Sorrento e anche per le decisioni arbitrali, ma al tempo stesso anche questa volta ha pochi appunti da muovere ai suoi: “Una partita come questa ti fa arrabbiare. – le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa –. Non mi arrabbio per errori di tipo tecnico né di atteggiamento, perché da questo punto di vista la squadra non ha sbagliato e fin quando l’arbitro non ha preso decisioni fuori luogo la partita è stata a senso unico. Gara giocata bene e dominata che cambia per una decisione in cui un arbitro non è cosciente delle dinamiche e dei gesti tecnici di un giocatore, mi riferisco al rosso di Ceresoli che cerca di controllare per calciare in porta: da lì ne nasce un contrasto, il fallo c’è, ma il giallo non esiste”.

