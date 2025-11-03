Armando Rocco, avvocato e sindaco di Calvi, è stato nominato esperto giuridico in materia di circolazione e sicurezza stradale e Codice della strada presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La nomina giunge dopo tre anni di attività come consigliere giuridico del Ministro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e un’esperienza maturata nei Comitati tecnici di Piarc-Associazione Mondiale della Strada – e in altre associazioni internazionali del settore.

