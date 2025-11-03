Dalla prospettiva di agganciare il Catania al secondo posto e di farsi vedere nuovamente negli specchietti dalla Salernitana, alla realtà amara di una vittoria buttata via che rischia di pesare tantissimo. Il Benevento non riesce ad andare oltre il pari con il Sorrento (1-1 il risultato finale) che beffa i giallorossi a tempo scaduto, sfruttando un harakiri in piena regola della Strega. Manconi porta avanti i suoi, poi i sanniti sprecano il raddoppio e restano in dieci per il rosso a Ceresoli e in pieno recupero subiscono la rete che nega loro la sesta vittoria casalinga di fila.

