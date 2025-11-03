Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra le associazioni CittadinanzAttiva – Tribunale per i Diritti del Malato e l’Associazione Salute e Territorio, rappresentate rispettivamente da Emmanuela Antonelli ed Alfredo Lavorgna, e il direttore generale dell’Asl di Benevento, Tiziana Spinosa, insieme a Maria Calandra, direttore Uoc Assistenza domiciliare e coordinamento sociosanitario e a Rosanna Avenia, responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e deputata all’area comunicazione.

