È morto lavorando. Tragico episodio quello che si è consumato nella serata di Venerdì presso la Stazione ferroviaria di Tufara Valle, scalo ricadente nel territorio comunale di Apollosa. A perdere la vita una guardia giurata – il 55enne di Benevento Carmine Griffone. L’uomo, come da prime ricostruzioni, nell’atto di aprire una grossa cancellata scorrevole, si sarebbe visto piombare la stessa sul suo corpo, probabilmente perché fuoriuscita dal binario posto lungo il terreno. È stata un’ulteriore guardia giurata, sopraggiunta successivamente sul posto, a prendere visione di quanto avvenuto rinvenendo il corpo del collega restato schiacciato sotto la grossa struttura.

