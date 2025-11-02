La sua candidatura è il frutto di una scelta collettiva maturata dopo una lunga fase di consultazioni all’interno del Partito Democratico.

“Insieme al Segretario Giovanni Cacciano stiamo tracciando un percorso di ascolto del territorio, incontrando persone e realtà locali”, dice Rosa Razzano, che ha scelto di candidarsi perché crede fermamente che “la politica debba essere servizio alla comunità, strumento concreto per migliorare la vita delle persone”.

“Il Sannio ha bisogno di voci che portino in Regione i bisogni reali di chi vive nelle aree interne, troppo spesso dimenticate dalle istituzioni”.

