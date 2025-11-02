Omaggio ai defunti, resta la tradizione. Ok il piano traffico

Nonostante la crisi economico sociale resta forte il senso di attaccamento dei beneventani e dei sanniti alla tradizione dell’omaggio alle persone che non ci sono più, che culmina oggi 2 Novembre con la Commemorazione dei Defunti, come ricorrenza della Chiesa Cattolica dedicata a tutti i fedeli defunti (oggi alle 10,30 nella casa cimiteriale, la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo Felice Accrocca e altre celebrazioni alle ore: 8, 9, 10,30 e 15,30).

