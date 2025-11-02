Un Halloween davvero horror quello che quest’anno hanno vissuto le comunità di Sant’Agata de’ Goti e di Dugenta, entrambe spaventate nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre da incidenti stradali. Per fortuna solo tanta paura: il bilancio dei feriti non sembra preoccupante.

Lungo la ex Statale 265, nel territorio santagatese, un uomo alla guida di una Jeep Renegade ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato sulla carreggiata. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

