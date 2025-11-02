Un successo riparatore che possa risollevare il morale di tutti dopo le due sconfitte consecutive, rimediate tra campionato e Coppa, e al tempo stesso che sia utile a dare anche una sistemata alla classifica. E’ ciò che cerca il Benevento, impegnato questa sera (fischio d’inizio alle 20.30) nel derby con il Sorrento. Un match da affrontare con traboccante voglia di riscatto per i giallorossi, chiamati a spazzar via ombre e punti di domanda che inevitabilmente si sono fatti avanti per via del rendimento esterno della truppa sannita, deficitario sul piano dei risultati, visti i tre ko in sei partite giocate lontano dal ‘Vigorito’. In casa, però, la Strega non ha mai tradito, ha sempre mostrato il suo volto migliore ed è ciò che vuole fare anche oggi, pur affrontando una squadra in salute come il Sorrento che, dopo le tre sconfitte nelle prime quattro giornate, non perde da quasi due mesi e viaggia col piede sull’acceleratore in particolar modo in trasferta.

