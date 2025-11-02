Serata più che movimentata in quel di San Giorgio del Sannio. A rendere ancora più vivace la festa di Halloween un’aggressione ai danni di un giovane. Ancora un pestaggio dunque, ancora un episodio che riporta alla mente quanto accaduto qualche settimana fa a Montesarchio.
Stavolta tutto è avvenuto all’esterno di un locale lungo viale Spinelli, dove ad avere la peggio è stato un 37enne di origini brasiliane ma residente nel centro sannita.
