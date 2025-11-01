Continuano ad alternarsi presso il nosocomio pubblico di Benevento fasi di accelerazione sul piano assunzioni di medici e altre di arretramento.

Da un lato i diversi concorsi banditi nell’ultimo biennio e le assunzioni conseguite in buon numero, con la sola eccezione delle procedure per medici nel Pronto soccorso; dall’altro però il flusso, strutturale, dei pensionamenti, e anche quello delle dimissioni volontarie di neo vincitori che salutano però dopo alcuni mesi. Il tutto a vanificare almeno in parte il tentativo accelerazione sul piano assunzioni.

