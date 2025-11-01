De Sisto: “Forza Italia punta sulla sicurezza e il rilancio del made in Sannio”

Architetto De Sisto, siamo ormai nel vivo di questa campagna elettorale per le elezioni regionali. A due mesi dalla sua discesa in campo come candidata di Forza Italia, qual è il bilancio? “Assolutamente più che positivo! L’entusiasmo e la determinazione di “far svoltare” il Sannio, che mi hanno spinta a impegnarmi per il bene di questo territorio sin dall’inizio dell’estate –quando la dirigenza sannita di Forza Italia mi ha proposto la candidatura– sono stati pienamente ricambiati dalla grande voglia di fare che riscontro quotidianamente nei tanti giovani e nelle persone che incontro sul territorio. Desidero ringraziare in particolare l’on. Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia, per avermi dato questa bellissima opportunità; ascoltare la gente mi carica di responsabilità da una parte ma mi permette anche di arricchirmi di nuove idee per mettere in moto quel tanto auspicato “cambiamento” di questo territorio che non c’è mai stato per davvero, motivo per il quale tante risorse umane sono andate altrove per trovare lavoro e per mettere su famiglia. Anche per questo motivo, sono davvero felice della mia candidatura, perché mi consente di lavorare concretamente per il futuro del Sannio”. Ornella De Sisto, ex assessore e attuale capogruppo di maggioranza l Comune di Airola, è in lista con Forza Italia, una delle prime candidature ad essere rese ufficiali per le regionali.

