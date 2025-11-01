“La cosa che mi ha aiutato di più è stata diventare papà”. Don Bolsius è tornato in campo da poco dopo un infortunio lunghissimo: oltre otto mesi di stop per la rottura del legamento crociato. Un vero e proprio calvario per l’ex Benevento, concluso solo poche settimane fa. Lo scorso 18 ottobre il ritorno in campo contro il Cosenza e la fine di un lungo percorso che ha cambiato sia il giocatore che l’uomo: “Ho avuto la fortuna di fare la riabilitazione in Olanda – ha raccontato Bolsius a Il Sannio Quotidiano – ma la cosa che mi ha aiutato di più è stata diventare papà. Quando mia figlia è nata potevo stare accanto alla mia compagna e vedere mia figlia tutti i giorni, e questo mi ha aiutato più di tutto. Non vedevo l’ora di tornare in campo, a volte era davvero dura ma l’ho vissuta nel migliore dei modi, sapendo che questa brutta situazione poteva aiutarmi a diventare un uomo più forte e un giocatore più forte”.