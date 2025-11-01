E’ di Sant’Agata de’ Goti la giovane promessa del canto lirico nazionale: si chiama Alessia Rosa D’Abruzzo, ha 23 anni ed ha già alle spalle un discreto percorso di studi fatto di esercizio e sacrificio. Prossima al Diploma di Canto al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, Alessia si è recentemente distinta al Concorso lirico internazionale “Mattia Battistini” come miglior voce, esibendosi anche con il Maestro Ivan Caiazza, direttore dell’orchestra “Domenico Cimarosa” e figura di riferimento della scena musicale nazionale.

