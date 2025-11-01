Acque torbide, ordinanza anche del Comune di Campolattaro

Continuano nel comprensorio i problemi legati all’erogazione dell’acqua. Dopo il caso di Pontelandolfo, che ha dovuto limitarne il consumo ai soli fini igienico sanitari, un altro Comune sta attraversando gli stessi problemi.

Infatti, anche il Comune di Campolattaro ha ricevuto una nota dall’Alto Calore Servizi S.p.A, con la quale si chiede, a titolo precauzionale, l’emissione di ordinanza sindacale che limiti l’utilizzo dell’acqua erogata ai soli fini igienico–sanitari. Così il sindaco Simone Paglia ha dovuto procedere ad emettere un provvedimento che ricalca quanto fatto dal primo cittadino di Pontelandolfo.

