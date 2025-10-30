Sant’Agata de’ Goti – Topi in centro, l’ex sindaco Valentino sollecita interventi

“Ho richiesto al Comune un intervento straordinario di derattizzazione e sanificazione su tutto il territorio comunale, con priorità per centro cittadino e centro storico”. Lo fa presente al consigliere comunale di opposizione di Sant’Agata de’ Goti, Carmine Valentino, nell’annunciare iniziativa intrapresa su sollecitazione di svariati cittadini. La questione quella relativa ad una presenza murina che viene definita essere più abbondante del consueto, cosa che se corrispondesse al reale sarebbe maggiormente preoccupante dal momento che il periodo caldo, che coincide fisiologicamente con il maggior numero di avvistamenti, è ormai abbondantemente concluso.

