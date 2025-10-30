«Dal monitoraggio aziendale dell’AO San Pio del terzo trimestre 2025 emergono ritardi fino a dieci mesi anche per esami vitali di prevenzione oncologica. Così si vanificano gli sforzi di medici e operatori e si mettono a rischio i cittadini», così Luigi Barone, candidato della Lega alle prossime elezioni regionali, durante la conferenza stampa di ieri mattina svolta insieme all’altra candidata Teresa Ciarlo ed al vicesegretario provinciale del partito di Salvini a Benevento Mauro De Ieso.
