Ottimizzare il servizio rifiuti, attraverso forme di controllo e gestione, e l’utilizzo di nuove tecnologie

E’ l’obiettivo messo sul ruolino di marcia dalla giunta comunale di San Giorgio del Sannio, che ha fornito ai tecnici di piazza Municipio le linee guida per l’elaborazione del nuovo progetto per il porta a porta.

I paletti sono stati fissati nel corso della riunione del 24 ottobre: l’attuale appalto alla cooperativa Ciclat – sul campo chi opera è la consorziata Czeta – scade ad aprile 2026, e nell’ottica della futura gara la squadra Ricci ha fornito una serie di indirizzi con l’intento di alzare la qualità del servizio, prendendo in esame diversi aspetti, dalla modalità di raccolta, passando per la copertura del territorio, fino al rispetto dei Criteri ambientali minimi.

