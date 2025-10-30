‘La via delle mongolfiere: storia e natura in bici a Fragneto Monforte’ è il titolo del progetto finanziato al Comune a valere sui fondi stanziati per promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo. La partecipazione al bando ‘Bici in Comune’ ha portato in dote a Fragneto Monforte 50mila euro per realizzare la proposta (ai quali si sommano 10mila euro di co-finanziamento dell’ente) e ora, attraverso un atto licenziato ieri dal settore tecnico, si entra nel vivo della fase operativa.

