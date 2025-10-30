L’intervista – Pina Fontanella: “Contratti di fiume e per la sanità più attenzione a bimbi e anziani”

“La mia esperienza in Europa Verde ha consolidato l’idea che non è possibile ottenere una giustizia sociale senza un’adeguata giustizia ambientale. L’alleanza con Sinistra Italiana concretizzata in AVS rappresenta il progetto politico per realizzare entrambe ed è per questo che mi candido al servizio della Regione Campania e dei suoi cittadini”. Pina Fontanella si propone nella lista Alleanza Verdi-Sinistra quale esponente del partito che ha per portavoce nazionale Angelo Bonelli.

Inutile dire che il tema dell’ambiente sarà per lei una priorità.

“Ho sempre creduto nella forte connessione tra l’uomo e la natura: non può esserci benessere per gli uomini in una natura sfruttata e distrutta. Bisogna fermare il consumo di suolo, piantare alberi per contrastare i cambiamenti climatici e in particolare il riscaldamento ambientale che sta portando sempre più frequentemente a eventi estremi: è necessario difendere i cittadini dalla inalazione di polveri sottili che inquinano l’aria e danneggiano i polmoni di adulti e soprattutto dei bambini e causano malattie respiratorie”.

La sua posizione sulla questione acqua.

“Bisogna difendere a tutti i costi l’acqua pubblica, per noi Verdi è una questione di importanza primaria. È un bene comune come l’aria e non è pensabile che possa diventare una merce sottoposta alle leggi del mercato. Dobbiamo riqualificare i nostri fiumi, ora ridotti a fogne a cielo aperto! Già quando fui candidata alle comunali proposi il contratto di fiume come strumento ideale che ripropongo in questa occasione. È l’unico modo per fare risanare le acque dei fiumi e difendere la biodiversità minacciata dall’inquinamento”.

