Il Benevento dice addio alla Coppa Italia Serie C: agli ottavi va il Giugliano

Il Benevento saluta la Coppa e lo fa con una prestazione al di sotto di ogni aspettativa. Se la gara col Giugliano doveva essere l’occasione per le seconde linee per reclamare più spazio, si può dire che la prova sia fallita, perché nessuno degli uomini ai quali Auteri ha dato una chance l’ha sfruttata a dovere. Errori a ripetizione e un atteggiamento censurabile hanno determinato l’eliminazione della Strega: vince la formazione di Capuano che si impone 2-0 grazie alla doppietta di Baldè.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia