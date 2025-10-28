Esito confortante per i controlli svolti su tutti i plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado.

Una opportuna verifica di eventuali criticità dopo le sequenze sismiche con epicentro tra Grottolella e Montefredane, in Irpinia.

A comunicarlo a tutti i cittadini – attraverso un messaggio comparso sugli smartphone – un messaggio del sindaco Clemente Mastella: “Dopo le verifiche dei tecnici le scuole e la città risultano perfettamente in linea con le norme di sicurezza.

