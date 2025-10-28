Udienza del Riesame nella mattinata di ieri, al cospetto del Tribunale del Riesame di Napoli, per tre dei quattro giovani accusati del tentato omicidio del 17enne Gaetano, giovane aggredito nella notte tra sabato 4 e domenica 5 del corrente mese all’esterno di un’attività di intrattenimento di Montesarchio. O.M.,19 anni; N.P., 19 anni; A.I., 20 anni le persone che sono comparse al cospetto del Magistrato: le tre, si ricorda, insieme ad un quarto compagno, quasi nelle immediatezze dei fatti, erano state tratte in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio nel contesto di una indagine coordinata dal Pubblico Ministero Marilia Capitanio.

