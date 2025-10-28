Come tutte le sconfitte, anche quella del ‘Massimino’ fa male. Anzi, forse è un passo falso ancora più difficile da digerire non solo per gli episodi che lo hanno determinato, ma anche perché arrivato contro una diretta concorrente, al termine di una partita in cui il Benevento non ha affatto sfigurato. Anche a Catania, la Strega è stata punita oltre i propri demeriti, ancora una volta, verrebbe da dire, visto che sta diventando una costante, almeno per quanto riguarda le partite in trasferta, dove spesso e volentieri la truppa di Auteri non è riuscita a raccogliere quanto seminato. Certe ricorrenze però se si ripropongono non possono essere considerate casuali, ma al contrario indicano una tendenza. Da invertire al più presto.

